Entenda a onda de calor intenso que atinge BH nos últimos dias

Belo Horizonte registrou a quarta maior temperatura do ano nessa segunda-feira (27/3) com 32.1ºC (foto: Leandro Couri /EM/D.A Press)

O calor intenso deve continuar nos próximos dias em Belo Horizonte. Segundo o ClimaTempo, as temperaturas ficam acima dos 30ºC pelo menos até o dia 1º de abril. Também há possibilidade de pancadas de chuva isoladas, principalmente durante a tarde.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o calor dos últimos dias tomou conta de BH devido a uma massa de ar quente e seca que atua na Região Central de Minas Gerais. Além disso, o 5º Distrito de Meteorologia explica que a temperatura alta é comum em momentos de transição de estações.

Ontem (27/3), Belo Horizonte registou a a quarta maior temperatura do ano, com 32.1ºC. A maior temperatura de 2023 na capital foi registrada no dia 5 de fevereiro, com 32.7ºC.

Nesta terça-feira (28/3), a máxima prevista é de 30ºC e a mínima registrada foi de 18ºC. O céu fica com muitas nuvens e há possibilidade de chuva durante a tarde e noite.

Na quarta-feira (29/3), a temperatura fica entre 19ºC e 32ºC. O sol aparece, mas há aumento de nuvens durante a manhã. Chove na parte da tarde e o tempo fica aberto durante a noite.

Na quinta-feira (30/3), não há previsão de chuva. A máxima prevista é de 32ºC e a mínima é de 19ºC.

No último dia do mês, na sexta-feira (31/3), a previsão de temperatura máxima é de 33ºC e mínima de 20º. O sol aparece, mas há aumento de nuvens durante a manhã. Há possibilidade de chuva na parte da tarde e noite.

No sábado (1º/4), a temperatura fica entre 33ºC e 20ºC. Há chances de pancadas de chuva isoladas na parte da tarde e noite. O céu fica parcialmente nublado durante a manhã.

A partir de domingo (2/4), a temperatura máxima sai da casa dos 30ºC. A previsão indica máxima de 28ºC e mínima de 19ºC. O céu fica aberto durante o dia, mas há chances de chuva na parte da noite.

Na segunda, terça e quarta-feira (3, 4 e 5/4), a temperatura fica entre 16ºC e 29ºC. O céu fica parcialmente nublado e não há chances de chuva.