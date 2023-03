Dengue e chikungunya: PBH registrou 297 atendimentos somente no sábado

Funcionamento dos centros de saúde no sábado faz parte do Plano de Contingência da Secretaria Municipal de Saúde, sendo ativado gradativamente de acordo com o cenário epidemiológico (foto: Agência Brasil)

Do total de atendimentos, 212 adultos e 85 crianças foram recebidos nas unidades de saúde das 7h às 18h. Cerca de 25% dos atendimentos foram relacionados à suspeita de dengue e chikungunya e 30% por doenças respiratórias, informou a prefeitura em balanço divulgado nesta segunda-feira (27/3).

O funcionamento dos centros de saúde no sábado faz parte do Plano de Contingência da Secretaria Municipal de Saúde, sendo ativado gradativamente de acordo com o cenário epidemiológico do município.

“A Secretaria Municipal de Saúde permanece monitorando a situação e, se necessário, a ação poderá ser ampliada, com abertura de mais unidades aos finais de semana”, disse a PBH.



Cenário em Minas

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, afirmaram em uma coletiva de imprensa, na manhã desta segunda-feira, que Minas Gerais sofre com uma epidemia de dengue . O caso é mais grave nas regiões do Norte de Minas, Triângulo Mineiro e na Região Metropolitana.



De acordo com o governador, o Governo Federal atrasou a compra de um inseticida usado no combate ao mosquito que propaga a dengue, a chikungunya e a zika, que não chegou até hoje. "O período chuvoso passou e os mosquitos estão soltos", afirmou Zema.

















