Dia do Circo: Atração internacional chega a BH em abril

Após se apresentarem em lonas na Europa, a sétima geração de artistas performará em BH. (foto: Divulgação) O Circo Portugal Internacional anunciou que parte de sua temporada de abril será realizada no espaço do Expominas (Av. Amazonas, 6200 - Gameleira), em Belo Horizonte. É a primeira vez que a trupe se apresenta em território belo-horizontino, com estreia no dia 13 de abril, às 20h.









Os espetáculos acontecem de terça a sexta às 20h e aos sábados, domingos e feriados às 15h, 17h30 e 20. As apresentações duram em torno de duas horas. Valores dos ingressos, adquiridos através do site do Circo , dependem da região em relação ao palco, com inteiras entre R$ 60,00 e R$ 140,00.





O grupo circense tem um longo histórico de trabalhos, chegando ao Brasil por volta de 1890 em sua quarta geração de artistas. Após se apresentarem em lonas na Europa, a sétima geração performará em BH.





Na tenda principal, a lotação máxima é de 1600 pessoas sentadas. O espaço conta ainda com iluminação em led, lona feita na Itália, estacionamento, banheiros climatizados e ampla praça de alimentação com as delícias típicas do picadeiro.





O espetáculo ainda conta com:

- Palhaços;

- Laser Woman;

- Malabaristas

- Águas dançantes;

- Dançarinas profissionais e muito mais.