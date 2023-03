Mesmo com anúncio de greve, metrô de BH funciona nesta terça (28)

Concessionária MetrôBH informou que viagens estão acontecendo em intervalos de 15 a 20 minutos (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA. Press)

Mesmo após o anúncio de retomada da greve dos metroviários, todas as estações do metrô de Belo Horizonte estão abertas na manhã desta terça-feira (28/3). A informação foi confirmada pela concessionária MetrôBH.

As viagens estão sendo realizadas com intervalos de 15 a 20 minutos. A empresa não informou se a paralisação foi suspensa ou se contratou funcionários de forma emergencial para garantir o funcionamento do serviço.

Na tarde de ontem, membros da diretoria do Sindicato dos Empregados em Transportes Metroviários e Conexos de Minas Gerais (Sindimetro) foram impedidos de entrar no pátio de manutenção no bairro São Gabriel.

O objetivo do encontro era esclarecer dúvidas dos trabalhadores, que, segundo o sindicato, estão inseguros em relação à manutenção dos empregos. Em um vídeo divulgados pelo sindicato, a segurança justifica dizendo que a decisão de não permitir a entrada do Sindimetro partiu do Grupo Comporte – empresa paulista que assumiu a gestão da Companhia Brasileira de Trens Urbanos de Minas Gerais (CBTU-MG) e agora administra a concessionária Metrô BH.

Em dezembro de 2022, a Comporte arrematou o modal por R$ 25.755.111. O valor representa um ágio de 33% sobre o lance mínimo, estabelecido em R$ 19.324.304,67. O contrato foi assinado na última quinta-feira (23/2).

Em assembleia feita na última sexta-feira (24/3), os metroviários votaram pela retomada da greve total, enfatizando que são funcionários públicos concursados e não desejam ser transferidos para uma empresa privada. A paralisação estava marcada para a meia-noite de hoje.