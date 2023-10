Fogo em carreta carregada com óleo de soja deixa motorista ferido

432

Pista foi fechada na altura do km 551 nos dois sentidos para a ação do Corpo de Bombeiros (foto: CBMMG)

Um homem, de 39 anos, ficou ferido durante um incêndio em uma carreta carregada de óleo de soja na noite desse domingo (1º/10), na BR-040, no bairro Jardim Canadá, em Nova Lima, na Grande BH.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma pane elétrica iniciou o fogo na parte traseira do veículo. Ao perceber as chamas, o motorista parou a carreta no acostamento da rodovia e tentou controlar o incêndio.

Durante a ação, ele queimou as duas mãos e precisou ser levado para atendimento médico na UPA Jardim Canadá.

A rodovia foi interditada nos dois sentidos na altura do km 551 durante o trabalho do Corpo de Bombeiros. Chovia na hora do acidente, o que ajudou no combate às chamas. Foi necessário o uso de espuma mecânica durante a ação.

O veículo foi consumido pelo fogo. A Via-040 registrou um engarrafamento de 2 km nos dois sentidos.

No início da madrugada de hoje, o fogo foi controlado e o trânsito foi liberado.