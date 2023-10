Menor de idade apreendido pela 4ª vez em um mês pela mesma infração

432

Pontos de ônibus estão entre os locais preferidos de ladrões de celulares (foto: Google maps)

Um adolescente, de 16 anos, foi apreendido na noite deste domingo (1/10), no Centro de Belo Horizonte, pelo furto de um celular. Esta foi a quarta vez, em pouco mais de um mês, que o jovem é pego pela polícia pela mesma infração.

Segundo o boletim de ocorrência, uma mulher estava no ponto de ônibus da Avenida Amazonas, quase esquina com Rua Curitiba, indo do trabalho para casa, quando foi abordada pelo adolescente, que apontou-lhe uma arma e tomou-lhe o celular.

A mulher pediu socorro e a Polícia |Militar foi chamada. Com a descrição física do infrator e as roupas que trajava, os policiais conseguiram localizá-lo na Rua São Paulo, próximo à Avenida Afonso Pena.

Levado para a Divisão Especializada em Orientação e Proteção à Criança e ao Adolescente (DOPCAD), descobriu-se, ao consultar a ficha com o nome dele, três delitos anteriores, todos por roubo de celulares. De acordo com a Polícia, ao ser apreendido, o menor estava de posse do celular roubado e tinha, também, um simulacro de revólver.