Vídeo mostra briga que terminou com morte de torcedor no Estádio Moedão

Um homem, de 40 anos, foi morto na noite desse domingo (1º) após uma briga durante uma partida de futebol no Estádio Moedão, em Moeda, na Região Central de Minas. A Polícia Militar foi acionada por volta das 19h. A confusão aconteceu durante um jogo do campeonato municipal de futebol amador.





Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento da briga generalizada. No vídeo é possível ver um rapaz, de 22 anos, com a camisa vermelha e segurando uma faca. Ele é suspeito de esfaquear a vítima. O irmão dele, de 20 anos, também teria participado da discussão e agredido outras pessoas com socos e chutes. Depois de o agressor ser separado da confusão, ele aparece nas imagens com a arma branca na mão direita.









A vítima foi atingida com dois golpes de faca na região da clavícula. Ele foi socorrido para um posto de saúde, onde morreu.





Um outro homem, de 28 anos, também foi esfaqueado na barriga e na cabeça. Ele foi levado para o Hospital João XXIII em Belo Horizonte. O estado de saúde não foi informado.

Suspeito do crime fugiu do local e ainda não foi encontrado (foto: Reprodução)

A perícia da Polícia Civil esteve no local. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML) de Conselheiro Lafaiete.





O suspeito de 20 anos foi localizado ainda na cidade. Ele foi encaminhado para uma delegacia junto de seu advogado. O irmão dele, autor das facadas, fugiu do local em um Palio Azul e ainda não foi preso.