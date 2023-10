Sagrada Família: a tradição do bairro mais populoso de BH

432

De acordo com dados da Prefeitura de Belo Horizonte, baseados no censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE), com 2.284 quilômetros quadrados de extensão, o Bairro Sagrada Família, na Região Leste de Belo Horizonte, é o mais populoso da capital mineira. Na época do último levantamento feito, a população de um dos bairros mais antigos de Belo Horizonte era de 34.395 pessoas, distribuídas em 12.216 domicílios. Em segundo lugar vem o Buritis, bairro da Região Oeste, com 29.374 pessoas, seguido do Lindeia, na Região do Barreiro, que contabilizava 25.231 moradores.

A origem do Sagrada Família está ligada à industrialização de Belo Horizonte. Ocupado inicialmente por operários das indústrias que chegavam à cidade, o início do povoamento do bairro ocorreu ainda na primeira metade do século 20, quando o então prefeito Otacílio Negrão de Lima transformou uma fazenda que havia no local em loteamento. De acordo com relatos de moradores da região, o nome de algumas ruas como João Gualberto Filho, Stela de Souza, Genoveva de Souza e outros foram dados em homenagem aos familiares de João Gualberto, um dos primeiros habitantes do bairro. Em 1913, quando o local começou a ser povoado por famílias de operários, foi a fazendeira Maria Brasilina, mulher de João Gualberto, que sugeriu o nome Sagrada Família.

O bairro se consagrou como um dos mais tradicionais de BH, sendo o primeiro a se desenvolver além dos limites da Avenida do Contorno. Atualmente, margeado por grandes vias, como as avenidas Cristiano Machado, José Cândido da Silveira e Silviano Brandão, o Sagrada Família faz divisa com os bairros Horto, Floresta, Instituto Agronômico, Santa Tereza, Cidade Nova e Bairro da Graça.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice