Jiboia dá susto e provoca corre-corre no Mercado Municipal de Salinas

A serpente estava num engradado numa banca do Mercado Municipal (foto: CBMMG)

Frequentadores e lojistas do Mercado Municipal de Salinas levaram um grande susto neste sábado (30/9). Eles viram uma guarnição do Corpo de Bombeiro entrando no local, o que provocou um corre-corre. Muitos pensaram que se tratava de um incêndio. No entanto, o objetivo da equipe de salvamento era capturar uma jiboia, que estava dentro de um engradado que continha pães.

Segundo vigilantes do espaço, a serpente estava numa banca de feirante. Era uma Jiboia, com comprimento aproximado de 60 centímetros.

Com uso de equipamentos específicos para a atividade, o animal foi capturado. Como ele não apresentava ferimentos, pode ser devolvido ao seu habitat natural, uma mata fora da cidade. E a rotina do mercado voltou ao normal.