Prefeito Fuad detalha preparação de BH para período chuvoso

TV Alterosa neste sábado (23/9), em parceria com o Estado de Minas e o Portal UAI, o prefeito Fuad Noman (PSD) afirmou que R$ 1 bilhão em recursos já foram empenhados no combate às enchentes e ao risco geológico. Enquanto o período chuvoso se aproxima, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) avança em obras para evitar enchentes e deslizamentos que assolam a cidade. Em entrevista ao programa “EM Minas”, transmitida pelaneste sábado (23/9), em parceria com oe o, o prefeito Fuad Noman (PSD) afirmou que R$ 1 bilhão em recursos já foram empenhados no combate às enchentes e ao risco geológico.





Estamos preparados este ano, em uma situação de chuva normal, como tivemos em outros anos, para não ter problema" (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Fuad ainda destaca que a prefeitura fez um esforço muito grande em obras de contenção e pretende evitar as cenas dos últimos anos na Avenida Tereza Cristina, que enfrenta problemas com a vazão d’água em chuvas fortes.





“Estamos preparados este ano, em uma situação de chuva normal, como tivemos em outros anos, para não ter problema. Fizemos duas grandes obras nos afluentes do Arruda, no Córrego do Olaria, e uma grande obra que está sendo feita no Córrego da Ferrugem, que não está 100% pronta, mas está operacional. Isso vai acumular mais de 270 milhões de litros d'água. É muita água que vai ser acumulada antes de chegar na Tereza Cristina”, explica o prefeito





