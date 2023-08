Chuva: BH faz treinamento preventivo de fechamento de avenidas

432

Objetivo da ação é preparar as equipes da PBH e voluntários para situações que envolvam riscos de inundação (foto: Dirceu Lopes / PBH / Divulgação)



A Prefeitura de Belo Horizonte realizou neste sábado (26/8) o 8° treinamento preventivo de enchentes na Avenida Tereza Cristina. O simulado foi na altura do Bairro das Indústrias II, na Região do Barreiro.

O objetivo da ação é preparar as equipes da PBH e voluntários para situações que envolvam riscos de inundação. Entre os exercícios, estava o fechamento da avenida, com a colocação de barreiras para evitar o tráfego. Durante o simulado, o trânsito na via ficou interditado por 30 minutos.





“Essa é uma etapa importante para que a gente consiga fazer uma coordenação, junto com os demais órgãos da PBH e Prefeitura de Contagem, para que a gente consiga desempenhar, em um momento de chuva forte, as nossas ações preventivas salvaguardando a vida das pessoas”, explicou Leandro Cesar Pereira, secretário da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SMOBI).

Obras de contenção

Em dezembro de 2022, as prefeituras de Contagem e BH anunciaram a construção de três bacias de contenção para a água das chuvas ao longo da Avenida Tereza Cristina, ponto de encontro entre os córregos do Ferrugem e Arrudas. As obras começaram para janeiro de 2023, e conforme o secretário da SMOBI, já estarão prontas até o próximo período chuvoso, que começa em outubro deste ano.





“Nós estamos estimando que, no próximo período de chuva, consigamos reter aproximadamente 1 bilhão de litros de água nas cabeceiras da bacia do Ribeirão Arrudas. Temos aí dois grandes dispositivos que já estarão funcionais para esse período de chuva, que são a bacia B5, que combinado com as bacias que Contagem também está concluindo, vão reter aproximadamente 270 milhões de litros d'água, a um custo de 66 milhões de reais. Além disso, nós estamos concluindo também as obras da bacia do Córrego Olaria, com retenção de 270 milhões de litros de água”, afirmou Pereira.





As contenções estão sendo construídas na antiga vila PTO e na vila Itaú, na Cidade Industrial em Contagem, e na bacia Vila Esporte Clube e Parque Linear na Vila Madre Gertrudes, na Região Oeste da capital. Estão previstos investimentos de R$ 99 milhões em Contagem e de R$ 62 milhões em Belo Horizonte.





Apesar da construção dos equipamentos de segurança, as ações de prevenção de enchentes também são importantes para garantir a segurança da população. “Os investimentos que foram feitos são extremamente importantes sob o ponto de vista da prevenção de desastres. Realmente eles produzem uma proteção efetiva contra os efeitos climáticos, mas nós precisamos entender que esses fenômenos são, muitas vezes, imprevisíveis. Então, é importante que toda a população, toda a prefeitura, todos os órgãos se mobilizem e se preparem para eventuais situações críticas e eventos extremos”, afirma o coronel Waldir Figueiredo, da Defesa Civil de BH.