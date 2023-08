Dezesseis empregados de uma empresa ficam feridos em acidente com van

432

Veículo vinha de Campos Altos, no Alto Paranaíba, e seguia em direção ao Ceará (foto: CBMMG / Divulgação) Dezesseis pessoas ficaram feridas durante um acidente envolvendo uma van, no distrito de Mendanha, em Diamantina, na Região do Vale do Mucuri, na manhã deste sábado (26/8). O veículo saiu da pista e entrou em uma área de mata.





Os envolvidos sofreram ferimentos leves e foram conduzidos para uma unidade de saúde da região.





A dinâmica do acidente ainda não foi informada. Duas viaturas do Corpo de Bombeiros e uma do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas.