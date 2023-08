Criança de 7 anos morre atropelada por caminhão de lixo

Marcas famosas: PM estoura laboratório de adulteração de cerveja em Minas

Ele disse à Polícia Militar que realizava a coleta, quando percebeu um “baque”. Ao sair do veículo na Rua Júlio Rodrigues, no Bairro São João, o trabalhador se deparou com a criança caída na via com intenso sangramento na região da cabeça e do tronco.