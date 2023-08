'Samurai' do Santo Antônio usa espada japonesa e evita roubo de bicicletas

432





Um vídeo que viralizou nas redes sociais nesta semana mostra um homem afugentando três suspeitos de invadir um prédio e furtar bicicletas com uma katana, uma espada japonesa. O caso aconteceu no dia 13 de agosto, no Bairro Santo Antônio, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Um vídeo que viralizou nas redes sociais nesta semana mostra um homem afugentando três suspeitos de invadir um prédio e furtar bicicletas com uma katana, uma espada japonesa. O caso aconteceu no dia 13 de agosto, no Bairro Santo Antônio, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.





O “samurai” é o fisioterapeuta Alisson D'jean. Em entrevista ao Estado de Minas, ele contou que aquela era a quarta vez que os mesmos suspeitos invadiram o condomínio em que ele mora com a família. De acordo com o profissional, os assaltos aconteciam sempre durante a madrugada.









Nesse momento, conforme Alisson, ele decidiu que, caso tentassem invadir o condomínio mais uma vez, além de chamar a polícia, ele iria fazer alguma coisa. “Eu não daria a chance deles poderem entrar no meu apartamento, com a minha mãe dentro de casa.”

Essa foi a quarta vez que o prédio foi invadido (foto: @alissondjean / Reprodução)

No vídeo divulgado pelo fisioterapeuta, da última invasão, é possível ver três suspeitos entrando dentro do condomínio por um buraco no portão da garagem. Logo em seguida, já dentro do prédio, os homens são vistos empurrando bicicletas. No entanto, eles são surpreendidos por Alisson, que sai do elevador e corre em direção aos suspeitos, armado com uma katana.





A primeira pessoa a perceber a entrada dos homens foi a mãe de Alison, que mesmo relutante, avisou o filho. “Nessa decisão (de interceder) eu peguei uma katana, essa espada Samurai, feita à mão, importada, bem afiada. Uma arma de guerra realmente, porque eu não sabia o que eu iria enfrentar, não sabia quantos eram, não sabia que tipo de armamento eles estariam carregando. Então, a decisão era simplesmente ir para interceder e fazer o que fosse necessário para proteger a mim, a minha família e os outros moradores do prédio”, relata.





Ao chegar na garagem, o fisioterapeuta é visto correndo atrás dos homens, que, assustados, deixam as bicicletas para trás. Alisson comemora que ninguém ficou ferido. “Graças a Deus nenhum sangue foi derramado. Todas as bicicletas foram recuperadas e até o momento presente eles não voltaram. Então eu acho que a mensagem foi bem passada, né? E assim espero que seja espero que continue dessa forma e que a gente possa continuar rindo desse vídeo cômico hoje que poderia ter sido trágico”, finaliza.