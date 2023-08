Acidente interdita parcialmente trânsito no elevado Helena Greco, em BH

432

Acidente aconteceu na altura do Bairro Carlos Prates, na Região Noroeste de Belo Horizonte, na manhã deste sábado (26/8) (foto: Google Street View / Reprodução) Um acidente interdita parcialmente o trânsito no Elevado Dona Helena Greco, na altura do Bairro Carlos Prates, na Região Noroeste de Belo Horizonte, na manhã deste sábado (26/8). O tráfego no sentido Centro segue livre apenas por uma faixa.

O veículo capoutou, mas até o momento não já informações sobre a dinâmica do acidente. Até as 8h36, o carro ainda estava no local e a pista interditada. A retenção do trânsito já causa reflexos na Avenida Pedro II.





Matéria em atualização