Fuad quer reabilitar prédios abandonados no Centro de BH

TV Alterosa neste sábado (23/9), em parceria com o Estado de Minas e o Portal UAI, ele detalhou quais são os planos para a região e explicou quais as dificuldades. O prefeito Fuad Noman (PSD) afirma que a revitalização do Centro de Belo Horizonte contará com um conjunto grande de obras que vão desde a revitalização da Avenida Afonso Pena, até a reforma nas praças. Em entrevista ao programa “EM Minas”, transmitida pelaneste sábado (23/9), em parceria com oe o, ele detalhou quais são os planos para a região e explicou quais as dificuldades.









Entre os projetos ainda está no plano, um “Retrofit” , termo utilizado ao falar no incentivo à reativação de prédios abandonados no coração da capital. Para Fuad, é fundamental trazer pessoas para morar no centro. Para isso, tramita na Câmara Municipal um projeto de lei que concede incentivos para que os prédios sejam reativados.

Prefeito afirma que revitalização do Centro de BH será um conjunto de obras (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

“Para isso, nós precisamos de moradia, que podem ser construídas dentro destes edifícios que estão prontos e abandonados. Então estamos esperando a Câmara aprovar este projeto de Lei que dá os incentivos para que as empresas possam começar a fazer”, disse.





Ainda nos planos estão prédios de propriedade da União, que a prefeitura pleiteia o repasse para realizar um Retrofit. “Esse é um projeto um pouco mais longo, porque é uma obra um pouco mais complexa, mas está dentro do programa e nós vamos fazer. Se Deus quiser, esses prédios viram moradia”, completa.





