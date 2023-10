Campanha SOS Chuvas distribuiu R$ 1,5 milhão em cartões humanitários

432

Na campanha passada, mais de R$ 1,5 milhão em recursos foram disponibilizados por meio de cartões humanitarios (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press. Brasil. Belo Horizonte - MG.) Foi apresentado nesta segunda-feira (2/10), na sede da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), o balanço da temporada 2022/2023 da Campanha SOS Chuvas, realizada pelo Serviço Social Autônomo Servas (SSA Servas) e pela Cruz Vermelha Minas Gerais. O diferencial da campanha foi a disponibilização de mais de R$ 1,5 milhão em recursos por meio de 2.118 cartões humanitários, com o objetivo personalizar a ajuda humanitária.





13:45 - 02/10/2023 Ex-vice-prefeito de cidade do interior de MG é morto com tiro nas costas Além do CDL/BH, a Defesa Civil Estadual, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese) e o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) também participam da campanha que busca oferecer auxíplio aos municípios e pessoas vitimadas elo excesso de chuvas em Minas Gerais. De acordo com a presidente do SSA Servas, Christina Noronha Renault, a mobilização de todas essas entidades foi fundamental para o bom funcionamento do programa. “Nós entendemos que cada um tem sua expertise, suas habilidades, suas capacidades e é em rede que conseguimos fazer um atendimento mais completo, assertivo e urgente naquilo que as pessoas vitimadas por excesso de chuvas precisam”, afirmou.





Lançado na campanha do ano passado, na temporada de chuvas 2021/2022, o cartão humanitário é uma inovação no que diz respeito ao auxílio em situações de emergência. O cartão funciona como se fosse de débito e permite que os beneficiários tenham autonomia de escolher o que e onde comprar.



Os cartões utilizados na última campanha foram separados em alimentação, que permite a compra de produtos de limpeza e higiene também, e cartão construção, que permite a compra de materiais necessários para reparar possíveis danos causados pela chuva em casas. “O cartão de certa forma dá dignidade à pessoa na questão de direito de escolher aquilo que ela efetivamente necessita”, afirmou a presidente do Servas.

Na temporada 2023/2024, a campanha tem como objetivo unificar tudo em apenas um cartão mais completo. “Além de ser mais assertivo, o cartão humanitário é capaz de movimentar o comércio local que a chuva também atingiu. Em sua maioria, esse comércio é composto por micro e pequenos empresários que empregam grande parte da cidade e que podem continuar funcionando com esse retorno financeiro do cartão”, disse Marcelo de Souza e Silva, Presidente da CDL/BH e do Sebrae Minas.





Ele afirma que o cartão é uma solução utilizada em Minas e buscada em outros lugares do Brasil, já que configura uma resposta mais rápida para as famílias que aguardavam por doações e não exige uma logística de armazenamento e distribuição tão ampla e cara quanto as cestas básicas.

Presidente do Servas, Christiana Noronha Renault de Almeida, e o presidente da CDL-BH, Marcelo de Souza e Silva (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press. Brasil. Belo Horizonte - MG.)



Outros balanços





Além da distribuição de R$ 1,5 milhão em recursos através dos cartões humanitários. A Campanha SOS Chuvas 2022/2023 atendeu 245 municípios com 33.708 cestas básicas, 11.625 kits de higiene pessoal, 6.635 kits de limpeza, 9.678 colchões, 8.424 kits dormitório e 1.368 litros de água.





A seleção das famílias beneficiárias foi realizada pelas equipes dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) de cada uma das prefeituras das cidades atingidas, utilizando o cadastro atualizado do programa Auxílio Brasil, com prioridade para as famílias chefiadas por mulheres, com crianças, idosos ou pessoas com deficiência, de acordo com as diretrizes sugeridas pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha.





A escolha das cidades se deu por ordem crescente do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), de acordo com a listagem fornecida pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Estado de Minas Gerais (Sedese-MG), mediante a análise do grau de impacto das chuvas na população de cada município.





Campanha foi elogiada por Zema

Governador de Minas Gerais teceu elogios às campanha e lembrou momentos difíceis em situações emergenciais (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press. Brasil. Belo Horizonte - MG. )





O governador Romeu Zema (Novo), também esteve presente no evento de apresentação do balanço da Campanha SOS Chuvas 2022/2023. Ele recebeu o prêmio Clóvis Salgado da CDL, que tem como objetivo homenagear entidades e instituições que se mobilizam para fornecer ajuda humanitária em Minas Gerais.





Em discurso, o governador lembrou momentos difíceis e que exigiram o auxílio humanitário emergencial durante o governo, como no caso de Brumadinho em 2019, desastre que vitimou 272 pessoas, e na própria pandemia de Covid-19. “Talvez nenhum outro governador tenha passado pelos momentos que eu passei. Tivemos momentos muito difíceis e eu posso dizer que ter uma rede de proteção já estruturada é de fundamental importância”, afirmou.





“Em todos os momentos difíceis que tivemos eu fiz questão de estar presente no chão de fábrica. Relatórios, telas de computador, relatos são sempre bem-vindos mas nada melhor do que conversar, escutar e olhar nos olhos de quem foi afetado”, acrescentou o governador.





Zema ainda elogiou a utilização dos cartões humanitários. “É algo excepcional porque transportar mercadorias e bens é sempre lento e muitas vezes até a conexão por estrada fica prejudicada. Até você organizar a carga, transportar, organizar a distribuição, lá se vão alguns dias, para não dizer semanas. Com o cartão nós teremos uma agilidade muito grande, uma segurança maior, e ainda uma assertividade maior”, disse.





De acordo com ele, a ação do Ministério Público na campanha também é de extrema importância, já que garante segurança jurídica em todas as ações e evita o mau uso dos recursos. “Não podemos evitar uma enchente, mas vamos agir prontamente e mostrar que aqui temos uma sociedade que participa ativamente e que não fecha os olhos para os problemas”, finalizou.





SOS Chuvas 2023/2024





Além da apresentação dos balanços da última campanha, as entidades deram início à campanha SOS Chuvas 2023/2024. As doações poderão ser realizadas a partir de novembro por meio de quantias em dinheiro que serão convertidas em crédito nos cartões humanitários. Serão aceitas transferências bancárias e PIX.





Também poderão ser doados alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal ou de limpeza de espaços. Esses itens poderão ser entregues na sede do Servas (Avenida Cristóvão Colombo, 683 - Savassi).