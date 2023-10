Preso casal suspeito de envolvimento no desaparecimento de motorista de app

432

O casal foi preso no Rio de Janeiro após ocorrência envolvendo maus-tratos a animais (foto: Redes Sociais/Reprodução) A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu, neste domingo (1/10), no Rio de Janeiro, um casal suspeito de envolvimento no desaparecimento da motorista de aplicativo Sheilla Angelis, de 36 anos. O homem e a mulher foram detidos em Botafogo, em uma ocorrência envolvendo maus-tratos a animais.



Conforme a PCMG, as medidas judiciais foram cumpridas na Delegacia de Polícia Civil carioca. A prisão teria ocorrido após denúncia envolvendo um carro abandonado cheio de gatos. Em nota, a Polícia Civil disse que mais informações serão divulgadas em coletiva de imprensa.

Corpo encontrado

A polícia ainda aguarda o resultado dos exames para confirmar se o corpo encontrado na quarta-feira (27/9), já em estado de decomposição, na comunidade rural de Trindade, em Marilândia, distrito de Itapecerica, na mesma região, é mesmo de Sheilla.



Sheilla Angelis está desaparecida desde o dia 9 de setembro (foto: Reprodução Redes Sociais) Familiares reconheceram um tênis, tamanho 36, que estava próximo ao local, em uma estrada vicinal.



Os policiais chegaram até o local após denúncia de um morador. Ele sentiu um cheiro forte e, ao olhar as imediações, viu que se tratava de um corpo.

Último contato

A última viagem de Sheilla registrada em um aplicativo de transporte de passageiros foi para pegar um passageiro no Bairro Campina Verde, em Divinópolis, e levá-lo a um supermercado na Rua Rio de Janeiro, no Bairro Ipiranga. Ela teria realizado uma corrida particular – fora do aplicativo.



O passageiro embarcou na região central e seguiu para o Bairro Terra Azul. A última mensagem para amigos ocorreu por volta das 18h30, quando avisou sobre a corrida.

Amigos da motorista e a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) encontraram, no mesmo dia, o aparelho celular dela em um matagal em outro bairro, o Paraíso.



Desde então, tentaram passar o cartão de crédito da motorista em São João del-Rei, no Campo das Vertentes.



O carro dela, um Fiat Argo, também passou por Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, e depois houve outra tentativa de compra com o cartão no Rio de Janeiro.