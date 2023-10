Motorista alvejado por PM de folga passa por 10 horas de cirurgia

432

Médicos tiveram de colocar placa de titânio na cabeça de Bruno Adão Gomes da Silva, que passou por cirurgia de 10 horas e meia (foto: Redes sociais/Reprodução)

O motorista de aplicativo Bruno Adão Gomes da Silva, de 35 anos, que levou um tiro na cabeça disparado por um cabo da Polícia Militar, passou por cirurgia de 10 horas e meia no Hospital do Pronto Socorro João XXIII, em Belo Horizonte. Segundo a família, ele vai perder a visão de um olho e poderá ter graves sequelas, pois seu cérebro foi gravemente atingido.

O tiro teria sido disparado pelo policial Aldir Gonçalves Ramos, de 41, que estava de folga e à paisana, dentro da base da Guarda Municipal, na Avenida Otacílio Negrão de Lima, Bairro São Luiz, na Pampulha. O fato seria consequência de uma briga de trânsito, que teria começado na mesma avenida, na altura da Toca da Raposa.

Bruno dirigia um Sandero, enquanto Aldir estava numa motocicleta. O que aconteceu, que teria motivado a discussão, não foi detectado.

Depois do tiro, o policial militar foi preso e levado para a Delegacia localizada próxima à base da Guarda Municipal. Lá, foi autuado por tentativa de homicídio.

Vigília

A família de Bruno está em vigília, na porta do Hospital do Pronto Socorro, desde que ele foi atingido. Segundo parentes, ainda existe um problema, que é a falta de vagas na UTI. “Ele está aguardando uma vaga desde o fim da cirurgia”, disse uma tia, Cintia Archanjo.



Parentes de Bruno se mostraram revoltados, pois afirmam que o policial acabou com a vida de Bruno. Um tio disse que a bala destruiu seu cérebro e que ele nunca mais voltará a ser o mesmo.

Os familiares contaram, também, que Bruno, além de motorista de aplicativo, trabalha como segurança e que a decisão de dirigir foi para melhorar a renda da família.

Segundo uma testemunha, o motorista e o policial chegaram a se atracar. O militar ainda teria jogado pedras no carro da vítima.