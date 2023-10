Duas pessoas morrem em batida frontal entre caminhão e carro em Minas

432

Batida frontal entre carro e caminhão mata duas pessoas na BR-120 (foto: CBMMG)

Uma batida frontal entre um carro e um caminhão matou duas pessoas na manhã deste domingo (1°/10), na BR-120, em Ponte Nova, na Zona da Mata.

De acordo com informações do motorista do caminhão, o motorista do carro dormiu sobre o volante e invadiu a pista no sentido contrário.

Os dois passageiros do carro morreram ainda no local do acidente. As duas vítimas ficaram presas às ferragens. O Corpo de Bombeiros e o helicóptero Arcanjo dos militares foram acionados para auxiliar no resgate.

O motorista do caminhão não ficou ferido. A rodovia chegou a ficar fechada durante o atendimento à ocorrência.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) acompanha a situação no local.