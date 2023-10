Dois são presos com forte armamento em Minas

432

Polícia suspeita do objetivo dos suspeitos devido ao forte armamento (foto: PMMG)

A Polícia Civil de Ipatinga, no Vale do Aço, investiga o que estaria por trás das prisões de dois homens, de 29 e 37 anos, capturados pela Polícia Militar, com armas e uma grande quantidade de munições.



Ao fazer o patrulhamento do Bairro Veneza, passando pela Rua Campinas, patrulheiros desconfiaram da atitude de dois homens, que estavam junto a um Fiat Strada, de cor cinza, em frente a uma residência.

Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da PM, os homens pareciam vigiar a residência. Decidiram, então, fazer a abordagem dos suspeitos. Ao revistarem os dois, encontraram dois revólveres carregados e, dentro do veículo, uma grande quantidade de munição.

Chamou a atenção uma “pen gun” calibre 22, ou seja, uma caneta que atira balas, o que não é uma arma comum de ser encontrada. Além desta, foram aprendidos uma pistola Taurus calibre 9mm, um revólver Taurus calibre 32, um carregador de pistola Taurus, 12 munições calibre 9mm, 10 cartuchos calibre 32, 11 munições calibre 38, oito munições calibre 32, 197 munições calibre 22, uma munição calibre 762 e um coldre.

Os homens foram levados para a Delegacia de Plantão de Ipatinga, junto com as armas e a munição.