Carreta tomba no Anel Rodoviário, em BH, e interdita as duas pistas

Acidente com carreta no Anel Rodoviário interditou o trânsito (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Uma carreta bitrem para transporte de minério tombou, no início da tarde deste domingo (1/10), no quilômetro 465 do Anel Rodoviário, na altura do Bairro São Francisco, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte.