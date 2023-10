MGL Leilões alerta para golpes online usando o nome e endereço da empresa

A equipe da MGL Leilões disse que nos últimos seis meses o problema se tornou recorrente (foto: Pixabay)

A empresa de leilões online MGL Leilões vem sendo vítima de sites que usam o nome, a logomarca, a identidade visual e o endereço da empresa para aplicar golpes vendendo produtos que não são entregues. De acordo com a instituição, estão no ar ao menos três sites falsos com diferentes endereços eletrônicos, mas com o mesmo nome.