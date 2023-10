Tráfego na MGC-455 será interditado a partir desta segunda-feira (9/10)

432

As obras irão durar 15 dias, contados a partir de segunda e o motorista que passa por esse trecho terá que utilizar uma rota alternativa (foto: Reprodução/Google Street View)

A rodovia MGC-455 será interditada pelo Departamento de Estradas de Rodagem em Minas Gerais (DER-MG), a partir desta segunda-feira (9/10). A interrupção será na altura do km 100, no trecho que dá acesso à Planura, no Triângulo Mineiro, para a reconstrução do pavimento próximo à ponte do ribeirão Douradinho.









As rotas alternativas se darão conforme está descrito no seguinte mapa (foto: Divulgação/DER-MG)







Para quem faz o trajeto de Frutal, Planura e Pirajuba para Campo Florido, a alternativa é seguir pela LMG-810 por 11 km até o entroncamento da LMG-804. Neste ponto, o condutor deve seguir sentido BR-262 por cerca de mais 10 km. Ao chegar na BR-262, são mais 11 km até Campo Florido.

O local será sinalizado e contará com a equipe de fiscalização do Departamento para a orientação do trafégo dos veículos.

*Estagiário com supervisão do subeditor Diogo Finelli.