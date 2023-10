Idoso esfaqueia esposa e se enforca horas depois em Santa Luzia

432

Crime aconteceu em Santa Luzia, na Grande BH (foto: Reprodução/Google Maps) Um idoso, de 80 anos, esfaqueou a própria companheira, de 62, e se enforcou horas depois, na madrugada desta segunda-feira (9/10), em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 22h de domingo (8/10) a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. Os policiais encontraram a vítima ensanguentada no chão da casa. Ela contou que seu marido estava agindo de forma estranha há dias e que, quando foram deitar, questionou ele se havia algo de errado. O homem teria se irritado, arrastado a mulher até a cozinha do imóvel e desferido várias facadas. Ele fugiu logo depois.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e encaminhou a mulher para um hospital da cidade. Ela tinha perfurações no braço, tórax e axila. O estado de saúde não foi atualizado.





A faca utilizada no crime foi encontrada no quintal da casa. Os policiais procuraram pelo idoso, que não foi localizado durante a madrugada.



Por volta das 8h desta segunda, uma nova chamada levou os policiais ao local. O corpo do idoso foi encontrado na varanda da casa. Algumas testemunhas disseram que ele retornou até o imóvel na madrugada e se enforcou.