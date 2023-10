Coração para Lavínia: criança de MG é aplaudida em voo após transplante

Nas imagens, a criança levanta do assento e vai ao encontro de uma aeromoça. A profissional apresenta a garota aos passageiros e conta um pouco da história dela (foto: Página Coração para Lavínia/Instagram/Reprodução)

Natural de Medeiros, no Centro-Oeste de Minas Gerais, a pequena Lavínia Cruvinel, de 11 anos, foi aplaudida durante sua primeira viagem de avião depois de passar por transplante de coração em maio deste ano. Hoje, a família reside em São Paulo, segundo informa a página oficial criada para a menina, que acabou tornando-se uma influenciadora com mais de 224 mil seguidores na página "Coração para Lavínia", no Instagram.