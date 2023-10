Leopoldina, na Zona da Mata mineira, passa a ter 'Tarifa Zero' nos ônibus

“Através do programa Tarifa Zero, Leopoldina se torna o primeiro município da Zona da Mata a garantir gratuidade no transporte público. Além de aumentar a acessibilidade e promover a inclusão social, a mudança vai impactar também no orçamento dos leopoldinenses, que no final do mês deixarão de gastar 16% do salário mínimo com custos de transporte”, informou a prefeitura, em nota.

Quem irá fazer a gestão do transporte público é o Consócio Princesa Leopoldina, que venceu a licitação aberta pela prefeitura. Antes da gratuidade da tarifa, os moradores pagaram R$ 3,50 para usar o serviço.

“A gratuidade das tarifas alcançará todas as linhas urbanas atendidas pelo novo serviço de transporte público municipal através de nove rotas. A novidade fica por conta da implantação da Rota da Saúde, que ligará a Rodoviária à Casa de Caridade Leopoldinense, atendendo uma antiga demanda da população”, finalizou a prefeitura.

Mais detalhes sobre as rotas e os horários dos ônibus podem ser conferidos neste link

Juiz de Fora adotou transporte gratuito nos domingos e feriados

Juiz de Fora, a maior cidade da Zona da Mata mineira, também fez mudanças no transporte coletivo urbano. Desde o último domingo (8/10), os moradores da cidade não pagam passagem de ônibus aos domingos e feriados nacionais. A medida é um decreto da prefeita Margarida Salomão (PT).

No caso de Juiz de Fora, no entanto, a prefeitura não revelou qual será o gasto público para o benefício.