Estudantes de BH terão passagem gratuita de ônibus a partir desta terça

Cerca de 6 mil estudantes serão beneficiados pelo decreto (foto: Denys Lacerda/EM/D.A Press)

Agora os estudantes de Belo Horizonte terão gratuidade no transporte de ônibus da capital mineira. O decreto foi publicado nesta terça-feira (8/8) pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) no Diário Oficial do Município









Lembrando que o benefício é destinado aos estudantes do ensino médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) matriculados em escolas de BH, e que residam a, no mínimo, 1 km da escola que frequentam. Segundo a PBH, cerca de 6 mil estudantes serão atingidos pela medida. Eles já eram beneficiários do meio-passe estudantil.





Auxílio Transporte Escolar

A solicitação do benefício é realizada através do Portal de Serviços da Prefeitura e a renovação para alunos já beneficiados acontece anualmente, sempre no final do ano letivo. O benefício é vinculado à necessidade de deslocamento dos estudantes e observado calendário letivo de aulas presenciais.