BH: 19 linhas de ônibus terão mais horários a partir desta terça-feira

Previsão é que até o final deste ano as empresas terão que fazer incremento de 10% nas viagens, chegando a 23.870 viagens diárias (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) Em cumprimento à lei 11.458/23, que trata sobre o pagamento de subsídio de R$ 512 milhões às empresas de ônibus de Belo Horizonte, a partir desta terça-feira (8/8) os usuários de 18 linhas que circulam pela capital poderão contar com acréscimo de 133 novas viagens. A medida faz parte das contrapartidas determinadas pela administração municipal para o repasse do montante.

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, 109 novas viagens acontecerão durante os horários de pico, ou seja, das 5h às 7h e das 16h às 18h. Já ao longo dos dias úteis, foram ampliados 22 novos horários. Já na quinta-feira (10/8), a linha 5102 (UFMG/Santo Antônio) receberá duas novas viagens nos horários de pico.









Entre as linhas que receberão o reforço estão aquelas que recebem mais reclamações dos usuários. Por isso, a administração municipal reforça que é fundamental a participação da população nas fiscalizações. As reclamações podem ser feitas por meio do PBH APP, pelo WhatsApp (31) 98472-5715 ou no Portal de Serviços.





“Além da linha, é necessário que o passageiro informe o número do veículo e horário da ocorrência para melhor direcionar a equipe de fiscalização. Todas as reclamações são devidamente apuradas, enviadas às concessionárias para a resolução dos problemas e também são utilizadas para revisão e melhorias nos quadros de horários das linhas”, relembra a PBH.





Confira as linhas que vão ganhar reforço no número de viagens:

205 - Metro Calafate/Buritis - 2 novas viagens;

707 - Estação São Gabriel/Jardim Guanabara - 7 novas viagens;

806 - Estação São Gabriel/Vista do Sol via Nazaré - 10 novas viagens;

808 - Estação São Gabriel/Paulo VI - 12 novas viagens;

823 - Estação São Gabriel/Bairro Vitoria - 13 novas viagens;

825 - Estação São Gabriel/Vitória II via UPA Nordeste - 11 novas viagens;

832 - Estação São Gabriel/Capitão Eduardo - 5 novas viagens;

1505 - Alto dos Pinheiros/Tupi - 3 novas viagens;

2104 - Nova Gameleira/BH Shopping - 5 novas viagens;

5250 - Estação Pampulha/Betânia - 4 novas viagens;

9032 - Granjas de Freitas/Centro - 12 novas viagens;

9208 - Taquaril/Conjunto Santa Maria - 8 novas viagens;

9412 - Conjunto Taquaril/Padre Eustáquio - 7 novas viagens;

9503 - Taquaril/Jaragua - 2 novas viagens;

5502C - Pousada Santo Antônio - 10 novas viagens;

5503A - Goiânia A - 9 novas viagens;

5503B - Goiânia B - 4 novas viagens;

8001A - Santa Inês/BH Shopping - 7 novas viagens.