Vereadores mantêm veto de prefeito à tarifa zero de ônibus em BH

Vereadores seguiram com o veto do prefeito (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) O veto do prefeito Fuad Noman (PSD) à tarifa zero de ônibus de Belo Horizonte aos domingos e feriados foi mantido pelos parlamentares da Câmara Municipal (CMBH), após votação em plenário na manhã desta quarta-feira (16). A gratuidade estava inclusa no Projeto de Lei (PL) 538/2023, que definiu o repasse de mais de R$ 512 milhões as concessionárias de ônibus.





Foram 26 votos favoráveis ao veto e 13 contrários. Houve uma abstenção.

Em BH, a tarifa atual do ônibus custa R$ 4,50. A ideia do PL era garantir a isenção da passagem para quem fosse utilizar o serviço aos domingos e feriados. Para isso, seriam necessários repassar mais R$ 25 milhões para as empresas.