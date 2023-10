Macro mural é finalizado em bairro de Juiz de Fora; veja o resultado

O programa, intitulado “Colorindo o Habitar”, foi lançado em 2022. Com recursos próprios, a prefeitura de Juiz de Fora contratou o artista juiz-forano Felipe Lourenço Rosa, conhecido como Stein, para coordenar a pintura. Outros seis artistas locais deixaram seus traços e sua arte no macro mural.

“Minha linha artística atravessa entre o graffiti Old School e New School, passando também em estilos mais clássicos. Minhas inspirações são diversas, mas muitas delas estão ligadas à periferia, costumes e identidade brasileira. Além disso, muitas inspirações vêm da natureza e de cores vibrantes”, explicou Stein.

Para o compositor e morador do bairro, Marley Rodrigues, o clima mudou desde que as pinturas começaram. “Quando eu passava lá embaixo no asfalto, ouvia o pessoal falando ‘poxa, tô encantada com aquele visual’. Falei ‘ah, isso vai dar samba!’. O visual tá aí, para todo mundo ver. A favela venceu”, destacou o morador.

Como era o bairro antes da intervenção artística (foto: Prefeitura de Juiz de Fora)

A prefeita Margarida Salomão (PT) coloca o macro mural do Esplanada como o maior do Brasil. E diz que através da arte é possível que os moradores passem a viver melhor.

“É uma nova forma de participação popular e é muito importante para nós que amamos a democracia. Eu quero dizer que aqui o artista é o povo. É o povo que cria a beleza”, destacou Margarida.

Segundo a prefeitura de Juiz de Fora, ainda há pequenos detalhes a serem feitos para que a obra fique completa, como a revitalização do escadão que dá acesso a essa parte do bairro. Além disso, projetos sociais estão sendo desenvolvidos na região.

“É um trabalho de quase dois anos e que traz muito mais do que cores para a comunidade. É um projeto social, econômico, cultural e que muda a infraestrutura do espaço”, finalizou a secretária de governo, Cidinha Louzada.