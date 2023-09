Polícia Civil desvela esquema de falsificação de atestados em Juiz de Fora

432

Prisão aconteceu no Bairro Granbery, na Região Central de Juiz de Fora (foto: PCMG/Reprodução de vídeo ) Um homem de 31 anos foi preso em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, pela Polícia Civil, nessa terça-feira (19/9). A instituição policial estava com uma investigação de furto de veículo, ocorrido em 25 de agosto, em andamento, quando, ao realizar a prisão, acabou descobrindo que o rapaz, além de receptar um carro furtado, supostamente mantinha um esquema de falsificação e venda de atestados médicos na cidade.





Na via, os agentes fizeram a abordagem assim que o motorista se aproximou do veículo. Nesse primeiro contato, a Polícia Civil, segundo o comunicado, apreendeu um cartão de crédito que foi apropriado de uma idosa.

As buscas prosseguiram na residência do rapaz – momento em que os policiais civis encontraram carimbos e receitas falsas com os nomes de pelo menos dez médicos e uma secretária escolar. Os materiais apreendidos servem para produção de receituários, atestados e documentos de conclusão de escolaridade.

“O carro foi subtraído por um funcionário da própria loja, e o receptador vendia atestados e receitas médicas com carimbos falsos”, comentou a delegada do caso, Bianca Mondaini.

O homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. O inquérito deve ser concluído nos próximos dias, finaliza a Polícia Civil.