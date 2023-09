BH: homem é preso suspeito de importunar sexualmente adolescente em ônibus

432

Pessoas que estavam no coletivo acionaram a Polícia Militar e contiveram o homem até a chegada da guarnição (foto: Leandro Couri / EM / D.A Press) Um homem de 33 anos foi preso suspeito de importunar sexualmente uma adolescente de 16 anos em um ônibus, em Belo Horizonte, na noite desta quarta-feira (20/9). Ele foi detido na Avenida Amazonas, na altura do Bairro Prado.

Conforme relatado pela jovem, ela estava sentada no banco do coletivo quando o homem se sentou ao seu lado. Ele estava com o zíper da calça aberto e tirava as genitálias para fora.









Aos militares, o suspeito alegou que havia consumido bebida alcoólica e que não percebeu que o zíper de sua calça estava aberto. Ele negou que tenha importunado a adolescente e afirmou que foi agredido por passageiros.





Todos os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia da Mulher, da Polícia Civil.