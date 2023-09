Corpo de homem que teria jogado roleta-russa é encontrado na Grande BH

Testemunha informou que vítima esteve em um jogo de roleta russa na noite de terça-feira (foto: Pixabay / Reprodução)

O corpo de um homem de 40 anos foi encontrado dentro de saco preto em um matagal no Bairro Ouro Negro, em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no início da tarde desta quarta-feira (20/9). Ele estava com um ferimento no nariz.