Oito envolvidos com assassinato cometido em julho estão presos

Depois de dois meses de investigação Polícia Civil prende quartilha de assassinos e traficantes (foto: PCMG)

Sete adultos e um adolescentes, apontados como responsáveis pelo assassinato de um homem de 28 anos, em 28 de julho último, em Nanuque, no Vale do Mucuri, foram presos pela Polícia Civil. O crime tem relação com o tráfico de drogas na cidade.

Segundo informações da polícia, a vítima foi executada por dois homens que se aproximaram dela numa motocicleta, no momento em que saía do trabalho.

Um dos suspeitos, um homem de 18 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar, no mesmo dia. Ele era o dono da motocicleta usada no crime, reconhecida na garagem da casa deste homem.

As investigações mostraram que não seriam apenas esses dois homens da motocicleta os envolvidos, mas sim um grupo de pessoas, todos identificados: mandante, executor, piloto e o fornecedor da arma. A partir daí foram solicitados à justiça mandados de prisão e de busca e apreensão também para outros membros do grupo criminoso.

