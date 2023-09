Criança vítima de bala perdida está estável e respira sem ajuda de aparelho

432

Samuel, de dois anos, foi levado para o Hospital Odilon Behrens, onde passou por cirurgia (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

O estado de saúde do menino, de dois anos, vítima de uma bala perdida na tarde de ontem no Bairro Guarani, na Região Norte de Belo Horizonte, é estável. Ele está internado no Hospital Odilon Behrens.

Segundo o pai da criança, Miguel Augusto, de 23 anos, o menino está bem ativo na manhã de hoje (28). “Ele já acordou, está conversando e brincando, apesar da dor”.

A criança passou por cirurgia para colocar um dreno próximo ao pulmão e já respira sem ajuda de aparelhos. Apesar da melhora, Miguel contou à reportagem doque ainda não há previsão de alta médica.

A criança foi atingida por uma bala perdida nas costas quando saía de casa com a avó. Além do menino, um homem, de 28 anos, que era o alvo dos disparos, também foi atingido.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem deixava uma loja, na Rua Itaverava, quando foi surpreendido por três pessoas encapuzadas, que estavam em um carro. Dois suspeitos então dispararam diversas vezes contra ele.

À polícia, o comerciante relatou que não possui desavenças e não sabe a motivação do crime. Ele foi atingido na coxa direita e levado ao Hospital Risoleta Neves.

Até o momento, não há informações sobre a identidade dos suspeitos. O carro em que eles estavam seria clonado. O caso está sendo investigado.