Criança é vítima de bala perdida no Bairro Guarani, em BH

Comerciante disse à polícia que não tinha desavenças (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Uma criança de 2 anos foi alvejada nas costas, vítima de bala perdida, no Bairro Guarani, na Região Norte de Belo Horizonte, no fim da tarde desta quarta-feira (27/9). A vítima saía de casa com a avó quando os projéteis a acertaram. Um homem, de 28 anos, também foi atingido. Os dois foram socorridos para unidades de saúde da região.