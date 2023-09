Onda de calor segue em desaceleração em BH e outras cidades de Minas

432

Feira Hippie da Afonso Pena ficou lotada neste domingo (24/9), mesmo com altas temperaturas (foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press ) Depois de um período de altas temperaturas em Minas Gerais, lentamente a onda de calor começa a perder força no estado. Em Belo Horizonte, a máxima registrada nesta quarta-feira (27/9) foi de 33,5°C na Estação Pampulha, entre 15h e 16h, segundo dados da Defesa Civil.





Mais de 600 cidades estão sob alerta para queda de granizo em Minas A trégua no calorão na capital fica um pouco mais acentuada na sexta-feira (29/9). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas vão oscilar entre 17ºC e 28ºC. A meteorologia aponta ainda para a possibilidade de muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas no decorrer do dia.





Conforme explica o meteorologista Ruibran dos Reis, a queda das máximas em boa parte do estado é explicada por uma frente fria que teve início do Sul do Brasil e chega ao litoral do Rio de Janeiro. Com isso, essa massa de ar deverá organizar nuvens de chuva no Triângulo Mineiro, na Zona da Mata e também nas Regiões Norte, Noroeste, Oeste e Sul do estado nesta quinta.

“No Norte e Noroeste (de Minas), as temperaturas vão variar entre 22°C e 41°C, e podem haver pancadas de chuva isoladas à tarde. Na Zona da Mata e nas regiões Central e Sul, há possibilidade de raios, rajadas de vento e granizo”, explica.

Ruibran também destaca que a média da temperatura máxima no estado fica em torno de 30ºC nesta quinta-feira. Fora desse padrão estão os municípios do Norte de Minas, que devem marcar entre 22°C e 41°C. No Vale do Jequitinhonha, a faixa de oscilação é praticamente a mesma: 22ºC a 40ºC.