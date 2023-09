Instituto Mário Penna disponibiliza 2 mil mamografias gratuitas

432

Mês de outubro é marcado pela campanha Outubro Rosa voltada para conscientização sobre cancêr de mama (foto: Freepik/Divulgação.)

Na próxima semana se inicia uma das campanhas mais conhecidas de combate ao câncer, o Outubro Rosa. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer de mama é o tipo mais incidente no Brasil, com uma estimativa de 25 mil novos diagnósticos a cada ano.



Como parte da ação “Quem se importa, se envolve”, que abrange desde o incentivo à prevenção até o apoio durante o tratamento de câncer de mama, o Instituto Mário Penna, instituição filantrópica de saúde especializada em tratamentos contra o câncer, oferecerá 2 mil mamografias gratuitas para mulheres de idade entre 50 e 69 anos.





Mais uma forma de se conscientizar





Além da possibilidade de realização da mamografia para triagem do câncer de mama, as mulheres participantes serão convidadas a contribuir com a unidade de Pesquisa Translacional do Mário Penna. As voluntárias poderão participar do “Teste de Triagem do Câncer de Mama por Biópsia Líquida”, que utiliza um novo método que permite o diagnóstico da doença por meio de uma amostra de sangue.





A aplicação do novo método de pesquisa durante a ação tem como objetivo checar a conformidade do novo metódo com os resultados da mamografia, auxiliando na descoberta de novos testes de diagnóstico do câncer de mama.





Para as interessadas, os agendamentos poderão ser feitos a partir do dia 28/09, pelo telefone%u202F (31) 3349-1212, de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h.