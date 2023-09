Moradores de bairro de BH sofrem com queda de energia há três dias

432

Moradores da Rua Porto Seguro, no Bairro Nova Vista, na Região Leste de Belo Horizonte, estão há três dias com problemas no fornecimento de energia elétrica. Em meio à onda de calor extremo, as quedas constantes têm trazido complicações a eles, já que geladeiras, ventiladores e outros eletrodomésticos ficam desligados por mais de quatro horas.

As quedas de energia têm acontecido em um único quarteirão, entre as ruas Andaraí e Estância. Nessa terça-feira (26/9), um estabelecimento de materiais de construção teve que fechar mais cedo devido à falta de luz.









“Estamos perdendo alimentos e medicamentos, que precisam ficar refrigerados. Eu tenho vidros de insulina na geladeira e posso acabar tendo prejuízos. Um absurdo com esse calor. As contas chegam em dia. Falta de respeito”, desabafa.





De acordo com a moradora, as quedas têm acontecido sempre por volta das 15h. Na segunda-feira (25/9), o fornecimento foi retomado às 18h. E ontem (terça), a energia voltou às 20h. Ela afirma que a Cemig foi acionada todos os dias, mas que técnicos da companhia iam até o local, faziam a medição e iam embora.





Cemig já foi acionada e informou que vai resolver o problema no bairro nesta noite (foto: Arquivo Pessoal ) “Não adianta vir fazer serviço paliativo. Vir para acionar a chave, e, no outro dia, ela cair; vai ficar na mesma. Chego do trabalho cansada, meus pais, idosos e com problemas de saúde, ficam sozinhos em casa e sem luz. É o fim do mundo”, relata.





A reportagem procurou a Cemig, que informou que técnicos da companhia estiveram no local fazendo atendimento e constataram uma sobrecarga no transformador. “Está agendado para hoje à noite manutenção no local, de forma a sanar o problema. O serviço será feito no horário noturno para causar menor impacto aos clientes da região.”