Vídeo: homem em surto é executado por policial

Um homem identificado como Ademir Otávio, de 25 anos, foi executado por um policial militar no Centro de Ipaba, no Vale do Aço, em Minas Gerais. A vítima era paciente do Centro de Atenção Psicossocial (Caps) da cidade e teria tido um surto psicótico.

O Estado de Minas teve acesso ao Boletim de Ocorrência do caso. No documento, os policiais relataram que “advertiram sobre os riscos do porte de arma branca, no momento em que passou a se portar mais agressivo e passou a correr atrás de um dos policiais com a faca na mão”.

Ainda conforme o registro, o policial atirou com uma arma de choque, mas errou. Tavinho teria continuado a correr atrás do policial. Um vídeo, de um circuito interno, mostra o momento em que o PM atira e a vítima cai.

O homem chegou a ser encaminhado para o hospital da cidade, mas morreu a caminho do local. Oito disparos foram feitos pelo policial militar, segundo consta no Boletim de Ocorrência.

Logo após a morte do rapaz, moradores foram até a porta do Caps e protestaram contra a Polícia Militar. O caso será investigado pela Polícia Civil (PCMG) e, internamente, pela Polícia Militar.

Vídeo registrou paciente do Caps perseguindo um PM (foto: Circuito Interno)

Prefeitura lamenta morte

Pelas redes sociais, a Prefeitura de Ipaba divulgou uma nota oficial em que lamenta a morte do rapaz. “A Administração Municipal informa e lamenta o falecimento do Ademir Otávio, popularmente conhecido como Tavinho. Ele foi paciente do Caps por um longo período, onde recebia todos os tratamentos e cuidados necessários e criou muitos vínculos de amizade”, informou.

A prefeitura disse que irá acompanhar as investigações do caso. “A administração irá acompanhar as investigações pelas autoridades competentes e dar os devidos esclarecimentos tanto do fato ocorrido quanto do acompanhamento/tratamento ofertado a Tavinho”, finalizou.