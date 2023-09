Castração gratuita de cães e gatos será aberta nesta quinta-feira em BH

432

Conforme a PBH, antes do procedimento é feita uma avaliação veterinária para identificar possíveis problemas de saúde (foto: Nelson Duarte/Prefeitura do Rio - Imagem meramente ilustrativa) A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou que disponibilizará vagas para castração gratuita de cães e gatos a partir das 8h desta quinta-feira (28/9).

Conforme a PBH, antes do procedimento é feita uma avaliação veterinária para identificar possíveis problemas de saúde que possam impedir a cirurgia.

A castração exige um preparo adequado – com jejuns hídrico, de 8 horas, e alimentar, de 12 horas – para garantir a segurança durante o procedimento. Além disso, a presença do tutor no local é necessária até a alta do animal.

Neste ano, conforme dados da prefeitura, já foram feitas mais de 12 mil cirurgias de esterilização.