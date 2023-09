Suspeito de violência doméstica é preso em flagrante por tráfico de drogas

432

Um homem, de 19 anos, suspeito de violência doméstica, foi preso em flagrante por tráfico de drogas nessa quarta-feira (27/9), em Poços de Caldas, Sul de Minas.

O jovem é investigado por violência doméstica, suspeito de descumprir medidas protetivas, coagir a namorada, de 15 anos, limitar sua liberdade de locomoção e acesso aos órgãos de proteção à mulher.

Ontem, ele foi alvo de mandado de prisão e busca e apreensão. Durante a ação da Polícia Civil, o suspeito ainda foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

No deslocamento da equipe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) para o cumprimento das cautelares, um adolescente, de 17 anos, foi apreendido em posse de uma bucha de maconha, que teria sido adquirida com o alvo do mandado de prisão.

Os policiais foram até o endereço do investigado e, no local, foram recolhidos maconha, anotações sobre o comércio de entorpecentes, dinheiro e telefone celular.

Os envolvidos foram levados à delegacia, onde o adolescente foi ouvido na presença de um representante legal e liberado.

O suspeito, de 19 anos, foi preso em razão do mandado e, ainda, em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, sendo encaminhado ao sistema prisional.