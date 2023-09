Suspeito de matar namorada com 80 facadas em João Pinheiro é indiciado

432

Polícia Civil apresentou o resultado da investigação nesta quarta-feira (27) (foto: PCMG/Divulgação) A Polícia Civil indiciou um homem, de 24 anos, pelo crime de feminicídio. Ele é suspeito de matar a ex-namorada, de 34 anos, com 80 facadas em João Pinheiro, na região Noroeste de Minas Gerais, no último dia 17.





O homem foi preso em flagrante no dia do crime. Segundo o delegado Danniel Pedro Lima, responsável pela investigação, o crime teria sido premeditado. “Os policiais civis identificaram em redes sociais que, horas antes do ataque, o investigado postou uma publicação contendo ameaça de morte, na qual a vítima foi marcada”, disse.



O casal estava junto há três meses e uma crise de ciúmes teria motivado o assassinato, já que a mulher estaria tentando terminar o relacionamento.





Ele foi indiciado por homicídio qualificado por motivo torpe, emprego de meio cruel e contra a mulher em situação de violência doméstica e familiar, com a causa de aumento de pena por ter sido praticado na presença do ascendente e descendente da vítima. O homem também foi indiciado por lesão corporal contra a mãe e o filho da namorada, de 59 e 8 anos, agredidos ao defender a mulher.