Brasileiros resgatados chegam ao Rio após parada em Brasília

436

Chegada de brasileiros vindo de Israel no aeroporto de Brasília (foto: Ed Alves/CB/DA.Press)

Parte dos brasileiros resgatados em Israel chegaram ao Rio de Janeiro na manhã desta quarta-feira (11/10). Eles estavam na aeronave que pousou em Brasília pouco depois das 4h da madrugada e de lá seguiram em dois aviões para o Rio. A aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) trouxe de Tel Aviv 211 brasileiros, desses 104 foram para a capital fluminense. O primeiro voo chegou às 8h40 na base aérea do Galeão com 40 pessoas. Já às 9h20, um segundo voo aterrissou.

Entre os primeiros resgatados estão turistas, empresários, escritores, pastores, produtores de vídeo e aposentados. Nessa primeira fase da missão de resgate tiveram preferência os brasileiros que estavam de passagem por Israel, seja a turismo ou a trabalho.

Pelo menos 2,5 mil brasileiros pediram ajuda ao Itamaraty para sair da região. Ainda nesta quarta (11), uma segunda aeronave, com 210 lugares, partirá de Israel com destino ao Brasil. Ontem (10/10), um terceiro avião, esse com capacidade para 60 pessoas, decolou de Brasília em direção a Israel. Já a mesma aeronave que chegou em Brasília na manhã desta quarta, volta para Tel Aviv no fim do dia. Ao todo, estão previstos pelo menos seis voos para resgatar todos os brasileiros que pediram ajuda.

De Brasília, os brasileiros poderão chegar a seus destinos finais de forma gratuita em voos comerciais. O governo federal informou que fechou uma parceria com a Azul Linhas Aéreas para as viagens dentro do país. As próximas aeronaves com repatriados pousarão no Rio de Janeiro, no Recife, em São Paulo e as duas últimas no Rio de Janeiro.