MG: Adolescente que fez ataque em escola já havia feito ameaça no Instagram

As autoridades também disseram que o autor não estava no radar do Ministério da Justiça, e que o crime que aconteceu nessa terça-feira (10/10) foi um ato isolado (foto: Divulgação/PCMG) O adolescente de 14 anos que atacou quatro outros jovens da mesma idade com golpes de faca em frente a uma escola em Poços de Caldas, no Sul de Minas Gerais, já havia ameaçado se vingar dos antigos colegas da escola em um post nas redes sociais. Uma pessoa morreu e três ficaram feridas no ataque.









Em um story no Instagram, o adolescente disse: “como eu odeio vocês, odeio essa cambada de ‘zé povinho’, odeio aquelas línguas soltas, eu odeio… eu quero fazer vocês sofrerem, quero fazer vocês me pagarem (eu vou)”.

A PC disse que está com o celular do autor, que caiu do bolso dele na ocasião em que foi preso. Na casa do jovem, não havia equipamentos eletrônicos, mas foram apreendidos cadernos com anotações e algumas gravuras, que servirão como elementos comprobatórios na investigação.





As autoridades também disseram que o autor não estava no radar do Ministério da Justiça, e que o crime que aconteceu nessa terça-feira (10/10) foi um ato isolado.



*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa