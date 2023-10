Sogro fica ferido em emboscada para pegar traficante

432

Tentativa de homicídio chocou moradores e vizinhos de vítima na Vila Esportiva (foto: You tube)

As polícias Civil e Militar ainda não têm pistas de um suspeito de tráfico de drogas conhecido por Samel, de 26 anos, que seria o gerente de um ponto de vendas, conhecido no jargão policial como boca de fumo, no Bairro Daliana, em Vespasiano.



De acordo com a polícia, o ponto foi alvo de uma tentativa de homicídio ocorrida na tarde de quarta-feira (11/10), no Bairro Vila Esportiva, e que vitimou com um tiro na coluna um homem de 40 anos, pai da namorada de Samel. Ele corre o risco de ficar paraplégico.





Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar, o motorista estava dirigindo um Voyage de cor prata, onde também estavam o filho, de oito anos, que ocupava o bando dianteiro de passageiro, e no traseiro, a esposa, de 39 anos, a filha de 19 anos, e Samel.

Eles retornavam da Serra do Cipó, onde Samel pretendia comprar um lote próximo ao sítio que tem naquele local. Já próximo de casa, foram cercados por um Voyage branco, de onde vieram os tiros.

O motorista, segundo a esposa dele, foi atingido e o veículo descontrole-se. “Ele tentou puxar o freio de mão, mas perdeu o controle”, disse ela. O carro desceu, então, pela Rua Bangu, batendo no muro de uma casa, no cruzamento da Rua Cruzeiro, e atingiu ainda um Chevrolet Agile.

Policiais civis revelaram ao Estado de Minas que o alvo dos tiros seria Samel, que fugiu do local, e estaria ferido. Foram feitas checagens em hospitais da Grande BH, mas o suspeito de tráfico não deu entrada em nenhum deles.

Cirurgias

O motorista, vítima de tiros, está internado no Hospital Risoleta Neves, onde passou por cirurgia na noite de quarta-feira. O risco de que ele fique paraplégico é grande, segundo a família.

O filho de oito anos levou um tiro nas costas e foi transferido para o Hospital do Pronto Socorro, João XXIII, onde também foi operado. Ele já está no quarto e fora de perigo.