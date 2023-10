MG: Pastor é eletrocutado, cai de prédio e morre em obra da igreja

432

Pastor estava sozinho no terraço da igreja quando foi eletrocutado e caiu de quase 14 metros (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Um idoso de 70 anos morreu, nessa quarta-feira (11/10), quando fazia uma obra no terraço da igreja em que era pastor, em Cataguases, na Zona da Mata mineira. A vítima foi eletrocutada depois de encostar na fiação elétrica e, em seguida, caiu de uma altura de aproximadamente 14 metros.Segundo informações do Corpo de Bombeiros, ele tentava içar, sozinho, uma barra metálica de aproximadamente 6 metros por uma das extremidades do prédio. Ao erguer o equipamento, ele encostou na rede de alta tensão e levou uma descarga elétrica de 22 mil watts.Após ser eletrocutado, o pastor caiu do 4º andar do imóvel e atingiu o muro da igreja na queda.Ele foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A vítima sofreu traumatismo cranioencefálico grave e morreu no local.