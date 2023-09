Perseguição com troca de tiros e morte em Santa Efigênia

432

Fuga e troca de tiros depois de assalto a motorista de aplicativo. Ladrão morre (foto: PMMG)

Morreu, na manhã desta segunda-feira (11/9), no Hospital do Pronto Socorro João XXIII, um dos três integrantes de uma quadrilha que assaltou, de madrugada, um motorista de aplicativo, no Bairro Santa Efigênia, na zona leste de Belo Horizonte. Ele foi ferido numa troca de tiros com a Polícia Militar. Outros dois participantes do crime foram presos.



O assalto ao motorista de aplicativo aconteceu na Avenida Mem de Sá, em Santa Efigênia, onde, segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar, o trio assaltante rendeu a vítima. Mandando que ele entregasse o veículo, usado para fugir.

O motorista conseguiu esconder o celular e, tão logo os ladrões se afastaram, entrou em contato com a PM, pedindo ajuda. O carro tem rastreador, o que foi determinante para a localização, quando os policiais usaram veículos e também o helicóptero Pégasus, da corporação.

Ao se verem cercados, de acordo com a PM, os ladrões começaram a atirar contra os militares, que revidaram. Uma bala atingiu as nádegas de um dos assaltantes. Quando os três foram rendidos, o homem foi levado para o HPS. Os médicos disseram que a bala tinha atingido a veia femoral. Ele acabou morrendo.

Os outros dois ladrões foram levados para a Delegacia de Plantão, na Lagoinha, onde o crime foi registrado.