Jovem apedreja viatura em frente a quartel da PM e é preso: 'Estava doidão'

Veículo ficou com a porta traseira na esquerda amassada e o vidro quebrado (foto: Divulgação/Polícia Militar)

Um jovem de 20 anos foi preso após apedrejar uma viatura em frente à 232ª Companhia policial de Novo Cruzeiro, no Vale do Jequitinhonha. O caso aconteceu no sábado (23), informou a Polícia Militar nesta segunda-feira (25).